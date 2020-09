Überfall auf Tankstelle

Polizei sucht Täter und Zeugen

Mellendorf. In Mellendorf hat ein bislang unbekannter Mann amDienstagabend, 22.09.2020, eine Tankstelle überfallen. Der Maskierte hat eineAngestellte und einen Kunden mit einer Pistole bedroht. Anschließend ist er mitGeld geflüchtet. Die Polizei hofft bei den Ermittlungen nun auf Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Räuber gegen 21:30 Uhr den Verkaufsraum derTankstelle an der Kaltenweider Straße in Mellendorf. Mit einer gezückten Pistolebedrohte er eine 68 Jahre alte Angestellte und forderte von ihr Geld aus derKasse. Als während der Tat ein Kunde die Tankstelle betrat, richtete der Räuberdie Waffe auch auf ihn. Der 47-Jährige flüchtete jedoch umgehend undverständigte die Polizei. Wenig später machte sich der Täter mit dem erbeutetenGeld aus dem Staub. Er flüchtete in Richtung eines Fußwegs, der zwischen der Kaltenweider Straße und Am Meierhof verläuft. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mannbislang nicht gefasst werden. Die Polizei hofft deshalb auf weitereZeugenhinweise. Zumal nicht auszuschließen ist, dass der Täter die Tankstellevor der Tat länger beobachtete. Laut Aussagen der Verkäuferin und des Kunden, die beide unverletzt blieben, war der zwischen 20 bis 25 Jahre alte Täter etwa 1,80 Meter groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Schuhe und eineschwarze Sturmhaube mit zwei Löchern für die Augen. Die schwarze Hose, mit derder Räuber bekleidet war, wies Reflektor-Applikationen im unteren, äußerenBereich der Hosenbeine auf. Zudem trug der Mann einen grauen Mundschutz über derSturmhaube. Die Zeugen berichteten zudem, dass der Täter Deutsch mit einem nichtnäher beschriebenen Akzent sprach. Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (05 11) 109-55 55 zu melden.