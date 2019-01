Überschlagen

Dudenbostel. Eine 49-jährige Frau aus Neustadt befuhr am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mit ihrem Opel die Straße In Dudenbostel (K 105). Infolge Straßenglätte kam ihr Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 49-Jährige wurde mit leichten Verletzugen in

ein Krankenhaus eingeliefert.