Umbauarbeiten erst ab 25. Mai

Scherenbostel. Die behindertenfreundliche Umgestaltung der Bushaltestelle Am Husalsberg hat – anders als geplant – noch nicht begonnen. Ein neuer Baustart ist für die kommende Woche vorgesehen. Ursprünglich sollte der Umbau der Bushaltestelle Wedemark-Scherenbostel, Am Husalsberg in der vergangenen Woche starten. Die ausführende Firma konnte mit der Maßnahme aber nicht planmäßig beginnen. Deshalb hat die Verwaltung die bereits installierten Verkehrszeichen vorerst wieder abgebaut, um den Verkehr nicht mehr als nötig zu beeinträchtigen. Nach Abstimmung aller Beteiligten ist der neue Starttermin auf Dienstag, 25. Mai, festgesetzt worden.