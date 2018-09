Umgang mit Rollatoren im Straßenverkehr

Veranstaltung von Verkehrswacht und Seniorenbeirat

Wedemark. Der Seniorenbeirat und die Verkehrswacht Wedemark bieten ein Seminar „Mobil mit dem Rollator“ an. Im Straßenverkehr sehen sich die Rollator-Nutzer häufig Schwierigkeiten gegenüber. Rund um „Mein Rollator und ich“ vermittelt ein umfangreiches Wissen im sicheren Umgang mit dem Rollator. Schon bei einem Kauf entsteht die Frage, welcher Rollator ist für mich ganz persönlich geeignet, wie gehe ich damit um, ist er auf mich bezogen richtig eingestellt für ein sicheres Gehen, wie funktionieren die Bremsen. Nicht nur dies, sondern auch, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr, welche Sicherheitsmaßnahmen sind angezeigt, wird vermittelt. Auf welche Hindernisse stoße ich und wie meistere ich diese Hindernisse. Dies alles wird in einem theoretischen Teil von Sachkundigen vermittelt. Auch auf ihre Fragen wird eingegangen. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit an einem praktischen Teil des Seminars teilzunehmen. Auf einem Hindernis-Parcours können Interessierte selbst den Umgang mit dem Rollator ausprobieren und erfahren hier noch einige Tipps. Zwischen dem theoretischen und dem praktischen Teil ist eine Pause für Kaffee und Kuchen vorgesehen. Das ganze findet statt am Freitag, 12. Oktober, um 14.30 Uhr im Bürgerhaus. Der zeitliche Ablauf sieht wie folgt aus: von 14.30 bis 16 Uhr Theorie, danach bis 16.30 Uhr Kaffeepause. Von 16.30 bis 17.30 Uhr besteht die Möglichkeit der Teilnahme an dem praktischen Teil. Ein kostenloser Fahrservice wird angeboten. Nähere Informationen unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44. Für die weiteren Planungen wäre eine vorherige Anmeldung hilfreich.