Umweltstraftat – Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Umweltstraftat – Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Elze. Unbekannte Täter entsorgten in der Zeit von Freitag, 3. Januar, bis Freitag, 10. Januar, 16.10 Uhr, auf einem Parkplatz an der K 109 (Verlängerung Wasserwerkstraße), kurz vor der K 110, drei alte Kühlschranke. Nach Angaben der Zeugin, die die Polizei verständigt hat, sollen die Kühlschränke dort circa eine Woche gelegen haben. Da die enthaltenen Kühlmittel vermutlich geeignet sind, die Umwelt zu schädigen, leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen unbekannt ein. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.