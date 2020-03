Umwelttag

Abbensen. Die Jugendfeuerwehr Abbensen sammelt unter dem Motto „Der große Rausputz" auch in diesem Jahr zusammen mit den aktiven Kameraden der Feuerwehr wieder Müll und Unrat in und um Abbensen ein. Treffpunkt für alle Helfer ist am Sonnabend, 21. März, um 10 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Die Jugendfeuerwehr freut sich auf viele Helfer. Für kalt/warme Getränke und einem kleinen Imbiss nach der Aktion ist gesorgt.