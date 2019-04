Unbekannter beschädigt Verkehrszeichen

Berkhof. Ein bislang unbekannter Kfz-Führer hat am Osterwochenende beim Abbiegen von der Wieckenberger Straße auf die Autobahnauffahrt in Richtung Hamburg mehrere Verkehrszeichen überfahren und seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein unbeteiligter Autofahrer bemerkte den Schaden am Ostersonntag um 23.10 Uhr und informierte die Polizei. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.