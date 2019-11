Unerlaubt entfernt

Wennebostel. Eine Kundin parkte ihren schwarzen Mini-Cooper am Sonnabend um 13 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Drogerie an der Lindenstraße in Wennebostel. Als sie nach 20 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden am Heck des Fahrzeuges feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es wird um Zeugenhinweise gebeten unter Telefon (0 51 30) 97 70.