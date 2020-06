Unerlaubt entfernt

Mellendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am Freitag, 19. Juni, zwischen 8.15 und 13.15 Uhr am Gilborn einen am dortigen Fahrbahnrand geparkten amerikanischen Pick Up, Dodge RAM, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem Dodge wurde der hintere Stoßfänger beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 600 Euro geschätzt.