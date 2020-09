Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Wennebostel. Eine 50-jährige Mercedes SLK-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug am Donnerstag letzter Woche für lediglich 15 Minuten zwischen 12.15 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogerie an der Lindenstraße abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie eine frische Beschädigung am hinteren linken Kotflügel feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt.