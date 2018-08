Unerlaubte Abfallentsorgung

Mellendorf. Eine Spaziergängerin fand am Sonnabend gegen 20.05 Uhr in der Feldmark an der Stargarder Straße drei entsorgte Plastiktüten. Darin befanden sich unter anderem Geschirr, Keramikteile und diverse Küchenutensilien. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.