Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Scherenbostel. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr einen geparkten Opel Meriva an der linken Frontseite in der Straße Im Winkel. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 2.000 Euro.