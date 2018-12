Unfall aus Unachtsamkeit

Mellendorf. Ein 50-jähriger Wedemärker befuhr am Mittwoch um 12.05 Uhr mit seinem Skoda Octavia die Pechriede in Richtung Schulzentrum. Vermutlich infolge Unachtsamkeit prallte er gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Polo. Dieser wurde dadurch gegen einen davor parkenden Opel Adam geschoben. An allen drei Autos entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 15. 000 Euro. Der Unfallverursacher wurde lediglich leicht an den Armen verletzt.