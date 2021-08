Unfall bei Wendemanöver

Mellendorf. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Mittwoch um 18.20 Uhr die Schaumburger Straße und wendete ihr Fahrzeug ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dies bemerkte eine 18-jährige Twingo-Fahrerin zu spät und prallte

in die Fahrerseite des Audi. Die 23-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, die Twingo-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.