Unfall beim Abbiegen

Mellendorf. Ein 61-jähriger Dacia-Fahrer wollte amMontag um 18.40 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Straße Am Freizeitpark nach links in die Wedemarkstraße einbiegen.

Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten VW Touran eines 43-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Pkw, wodurch sowohl der 61-Jährige, als auch der 43-Jährige, seine 34-jährige Beifahrerin und das auf der Rückbank sitzende zehnjährige Kind verletzt wurden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.