Unfall

Mellendorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Kfz in der Zeit von Sonnabend, 13.15 Uhr bis Dienstag, 15 Uhr, einen ordnungsgemäß geparkten BMW am Masurenweg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem BMW wurde die vordere Stoßstange beschädigt, geschätzte Schadenshöhe circa 1.500 Euro.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.