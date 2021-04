Unfall mit Pedelec

Mellendorf. Eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin war am Sonnabend um 11.30 Uhr verbotswidrig auf dem linken Radweg der Mellendorfer Straße in Richtung Bissendorf unterwegs. Eine 84-jährige Fußgängerin ging auf dem, getrennt von dem Radweg daneben befindlichen Gehweg in gleicher Richtung. Als die Fußgängerin nach rechts den Radweg und die Straße überqueren wollte, übersah sie die von hinten heranfahrende 60-Jährige mit ihrem Pedelec, so dass es zur Kollision kam. Die Pedelec-Fahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht im Gesicht und zog sich Schürfwunden, sowie leichte Prellungen an den Knien und Händen zu. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unfall eingeleitet.