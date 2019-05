Unfall mit Radfahrerin

Mellendorf. Eine 19-jährige Mini-Fahrerin bog am Montag gegen 19.15 Uhr von der Straße Am Bostelberge nach rechts in den Mellendorfer Kirchweg ab. Dabei übersah sie eine sich von rechts auf dem Radweg nähernde 16-jährige Radfahrerin. Die 16-Jährige prallte gegen den Mini, wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich leichte Arm- und Beinverletzungen zu. Vorsorglich wurde sie mit einem RtW in ein Krankenhaus transportiert. Die 19-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 550 Euro.