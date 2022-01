Unfall mit Verletzten

Mellendorf. Eine 39-jährige Fahrerin eines Hyundai übersah am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Mellendorf an der Kreuzung der L 190 beim Linksabbiegen in die Brelinger Straße einen vorfahrtberechtigten Mercedes. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Sie erlitten einen Schock und Prellungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.