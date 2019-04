Unfallflucht

Brelingen. Am Karfreitag zwischen 16.35 und 19.30 Uhr parkt eine Autofahrerin ihren Pkw am Fahrbahnrand in der Neuen Straße in Brelingen. Später stellte sie fest, dass ein mutmaßlich weißes Fahrzeug ihren Wagen beschädigt und der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt die Unfallstelle verlassen hat. Der Unfallort befindet liegt Höhe der Einmündung zur Schulstraße, die Schadenhöhe am VW Golf der Geschädigten kann noch nicht beziffert werden, die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der bekannten Telefonnummer (0 51 30) 97 70.