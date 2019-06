Unfallflucht

Mellendorf. Die 79-jährige Fahrerin eines VW Polo beschädigte am Freitag, 31. Mai, gegen 12.45 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in Mellendorf einen geparkten VW Caddy und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Später gab sie an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt jeweils etwa 500 Euro. Gegen die 79-jährige wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.