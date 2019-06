Unfallflucht

Mellendorf. Ein 30-jähriger Bürger aus Mellendorf parkte seinen silbernen Peugeot Cabrio am Donnerstag gegebn 15 Uhr auf einem Stellplatz des dortigen Sonderpostenmarktes. In der Zeit seiner kurzen Abwesenheit fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die vordere linke Ecke des Pkw und beschädigte den Stoßfänger und den Kotflügel. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.