Unfallflucht

Mellendorf. Eine 44-jährige Tiguan-Fahrerin hatte am Montag zwischen 11.30 und 11.40 Uhr ihren Pkw nur kurzfristig auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken hinteren Tür fest. Der Unfallverursacher hatte sich vom Ort entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt rund 400 Euro. Hinweise auf den Schadensverursacher beziehungsweise das Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 gebeten.