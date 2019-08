Unfallflucht

Bissendorf. Ein 34-jähriger Opel Astra-Fahrer hatte am Montag zwischen 13.50 und 14.05 Uhr sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf geparkt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, mußte er eine frische Beschädigung am Fahrzeugheck feststellen. Von dem schadenverursachenden Fahrzeug fehlte jede Spur. Die Schadenshöhe wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.