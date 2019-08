Unfallflucht

Berkhof. Urlauber aus Schweden benutzten mit ihrem Pkw Audi aufgrund eines Staus Auf der A 7 am Freitag gegen 15.45 Uhr die Umleitungsstrecke durch den Forst Rundshorn, Wieckenberger Straße. Ein ihnen entgegenkommender dunkler Pkw (mehr ist nicht bekannt) fuhr zu weit links, so dass die Fahrzeuge mit ihren Außenspiegeln aneinander stießen. Der dunkle Pkw fuhr weiter und entfernte sich vom Unfallort. Am schwedischen Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.