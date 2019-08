Unfallflucht

30900 Wedemark GT Mellendorf, Wedemarkstr.

Unfallzeit: Do., 15.08.19, 12.55 h bis 13.15 h

Mellendorf. Ein 41-jähriger Skoda-Fahrer stellte seinen Pkw für rund 20 Minuten auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung an der linken Heckseite des Skoda feststellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war offensichtlich zwischenzeitlich gegen den Skoda gefahren

und hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den angerich- teten Schaden zu kümmern.

An dem beschädigten Skoda konnten rote Fremdlackanhaftungen gesichert werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro. Es wird um Zeugenhinweise unter der bekannten Rufnummer (0 51 30) 97 70 gebeten.