Unfallflucht

Mellendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen ordnungsgemäß an der Pechriede geparkten dunkelblauen Pkw Volvo. Anschließend entfernte er sich, ohne die Personalien zu hinterlassen oder die Beteiligung am Unfallgeschehen in geeigneter Weise bekannt zu geben. Am Volvo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der bekannten Telefonnummer (0 51 30) 97 70 entgegen.