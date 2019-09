Unfallflucht

Bissendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich eines LKW oder Sattelzuges, beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstag, 12. September, 21 Uhr, und Freitag, 13. September, 11 Uhr, die in 3,80 Meter Höhe befindliche Preistafel einer Tankstelle, Am Heerwege. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.