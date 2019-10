Unfallflucht

Elze. Am Freitag zwischen 15 und 17.40 Uhr hatte der Geschädigte seinen Pkw auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck seines silbernen VW Sharan fest. Die Schadenshöhe wird mit etwa 3.500 Euro beziffert. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen zur Zeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 977-115 in Verbindung zu setzen.