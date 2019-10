Unfallflucht

Bissendorf. Ein namentlich bislang nicht bekannter Sattelzug-Fahrer stieß am Mittwoch an Deneckes Heide gegen 9.30 Uhr beim Rückwärtsfahren mit seinem Lkw gegen den ordnungsgemäß geparkten Skoda Fabia eines 45-Jährigen. Der Skoda wurde dabei gegen einen Betonpoller geschoben und nicht unerheblich beschädigt (circa 5.000 Euro Schaden).

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen wurde das Kennzeichen des Lkw abgelesen, so dass der Fahrer über den Fahrzeughalter zu ermitteln sein wird.