Unfallflucht

Elze. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Zeitraum zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr, und Sonnabend, 13 Uhr einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Wasserwerkstraße geparkten Pkw BMW 340i X-Drive und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am BMW wurde der linke Außenspiegel beschädigt, sowie der linke vordere Kotflügel und der Stoßfänger. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70.