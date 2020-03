Unfallflucht

Mellendorf. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde, vermutlich beim Ausparken, ein dunkelgrauer BMW der 5er Reihe am Sonnabend zwischen 11.45 und 12.15 Uhr beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hellendorfer Kirchweg abgestellt worden war. An dem BMW wurde der linke Kotflügel und die Fahrertür verbeult, sowie der Lack großflächig zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.