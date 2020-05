Unfallflucht

Mellendorf. Am Sonnabend letzter Woche zwischen 11 und 11.45 Uhr wurde durch eine unbekannte Person der hintere linke Kotflügel eines roten Honda (Stream) vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der beschädigte Pkw stand im Immergrünweg in Mellendorf mit der Front zur Hausseite gerichtet im Wendehammer. Der hintere linke Kotflügel wurde dabei erheblich verkratzt und eingedellt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort in unbekannte Richtung. Zeugen zu der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.