Unfallflucht

Bissendorf. Eine 60-jährige Golf Plus-Fahrerin aus dem Heidekreis hatte am Dienstag zwischen 11.35 und 12 Uhr ihren Pkw ordnungsgemäß am Tattenhagen in der Nähe einer Arztpraxis abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine frische Beschädigung am Heck des VW feststellen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte den Ort verlassen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, der auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der bekannten Telefonnummer (0 51 30) 97 70.