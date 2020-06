Unfallflucht

Mellendorf. Ein 81-jähriger Toyota-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr beim Ausparken in der Straße Am Bahngleis mit seinem Pkw gegen den Skoda eines 65-Jährigen und beschädigte diesen dabei. Das Geschehen auf dem Parkplatz des S-Bahnhofs Mellendorf wurde von einem Zeugen beobachtet. Der Senior entfernte sich anschließend vom Unfalllort ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1.000 Euro.