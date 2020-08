Unfallflucht

Brelingen. Der Führer eines bisher unbekannten Fahrzeuges stieß in der Zeit von Mittwoch, 19. August, 22 Uhr, und Donnerstag, 20. August, 10 Uhr, an einem Grundstück in der Straße Wienshop gegen einen gemauerten Steinpfosten, der dabei beschädigt und leicht versetzt wurde. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro.