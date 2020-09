Unfallflucht

Elze. Ein 56-jähriger BMW-Fahrer hatte am Donnerstag letzter Woche um 11.30 Uhr seinen Pkw in der Garageneinfahrt eines Wohnhauses an der Wasserwerkstraße abgestellt. Als er um 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung hinten rechts am Fahrzeug feststellen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.