Unfallflucht

Brelingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß am Freitag, 4. September, in der Zeit von 10.24 bis 11.05 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen die Heckklappe des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan eines 46-jährigen Anwohners, Linnackerweg, und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden