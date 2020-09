Unfallflucht

Mellendorf. Am Dienstagnachmittag stellte ein 31-jähriger Wedemarker seinen blauen Opel Astra auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes am Burgweg in Mellenodrf ab. Als er nach zehn Minuten zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. Der Schaden, der durch den Unfallflüchtigen verursacht wurde, wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.