Unfallflucht

Bissendorf. Am Donnerstag letzter Woche hatte eine 59-jährige Wedemärkerin ihren Pkw Daimler C300 vor der Sparkasse in Bissendorf abgestellt. Um 12.24 Uhr erhielt sie von ihrem Fahrzeug auf ihrem Smartphone die Mitteilung, dass es zu einem Unfall gekommen sei. Vor Ort stellte sie einen Schaden am hinteren Stoßfänger fest und verständigte die Polizei. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.