Unfallflucht

Mellendorf. Der Pkw Opel Astra eines 59-Jährigen war am Sonntag um12.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Samlandwegs abgestellt worden. Als der Eigentümer um 16.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung am Fahrzeugheck feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort

entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach Schätzung der Polizei entstand an dem Opel ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.