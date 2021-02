Unfallflucht

Bissendorf. Eine 83-jährige Führerin eines Fiat Panda stieß am Freitag letzter Woche um 15.22 Uhr beim Rangieren in der Fasanenstraße gegen einen geparkten Mercedes-Benz B-Klasse und entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte das Kennzeichen der Verursacherin ablesen. Dadurch wurde die Unfallverursacherin zeitnah ermittelt. Diese gab an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben.