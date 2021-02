Unfallflucht

Brelingen. Eine Autofahrerin hatte am letzten Freitag um 15 Uhr ihren Pkw Kia Picanto rechts am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Sonnabend um 8.15 Uhr damit losfahren wollte, stellte sie fest, dass der like Außenspiegel beschädigt war. Der unbekannte verursachende Fahrzeugführer hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.