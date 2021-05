Unfallflucht

Mellendorf. Vor dem Gebäude eines Pensionsbetriebes am Industrieweg stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Freitag letzter Woche zwischen 7.45 und 16.45 Uhr mit seinem Pkw, vermutlich beim Rangieren, gegen das Heck eines geparkten Opel Astra. Dabei entstand am Opel ein geschätzter Schaden von rund 500 Euro. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.