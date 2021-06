Unfallflucht

Mellendorf. Am Freitag zwischen 9.15 und 10.15 Uhr parkte ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer seinen hochwertigen Mercedes GLK 220, Farbe weiß, auf dem Parkplatz an der Wedemarkstraße 17.. Als er seinen Wagen gegen 10.15 Uhr wieder in Betrieb nahm, stellt er eine nicht unerhebliche Beschädigungauf der Beifahrerseite über beide Fahrzeug-Türen fest. Der Unfallverursacher hatte den Unfallort verlassen, ohne eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Der Schaden an dem geparkten Mercedes beträgt geschätzt 2.000 Euro. Gegen den zurzeit. unbekannten Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des „Unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.