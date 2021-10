Unfallflucht

Bissendorf. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter beschädigte am Freitag letzter Woche zwischen 11.55 Und 12.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf einen geparkten Pkw roten BMW vorne links vermutlich beim Ausparken. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Bei dem verursachenden Pkw könnte es sich möglicherweise um einen dunkelblauen Pkw (Kombi, älteres Baujahr, Hersteller unbekannt) handeln. Wo dieser beschädigt ist, ist nicht bekannt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.