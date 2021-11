Unfallflucht

Bissendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich beim Ausparken am Sonnabend zwischen 14.10 und 14.20 Uhr den auf dem Rewe-Parkplatz an der Scherenbosteler Straße geparkten PKW Mercedes C220d eines 36-jährigen Wedemärkers und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Schaden an dem Mercedes wird auf 500 Euro geschätzt.