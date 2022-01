Unfallflucht

Bissendorf. Wie der Polizei Mellendorf erst jetzt bekannt wurde, ist es am Freitag, 14. Januar, zwischen 7 und 14.10 Uhr in Bissendorf in der Straße Langer Acker zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dort einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Skoda Octavia beim Vorbeifahren. Der Octavia weist einen großen Schaden am Kotflügel vorne links auf, er wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.