Unfallflucht

Mellendorf. Am Dienstag um 8.30 Uhr kam es in Mellendorf in der Pressburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte. Der Fahrer eines schwarzen Audi Coupe beschädigte einen am Straßenrand abgestellten Opel Corsa, indem er ihm den Außenspiegel abfuhr. Der Audi selber ist ebenfalls am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt, Teile davon bleiben vor Ort zurück. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf in Verbindung zu setzen.