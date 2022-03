Unfallflucht

Mellendorf. Wie der Polizei Mellendorf erst jetzt gemeldet wurde, kam es am Donnerstag,10. Februar, um 11.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Famila- Parkplatz in Mellendorf. Eine 63-jährige Fahrerin stellte ihren BMX X3 in einer Parkbucht ab. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer diesen beim Ausparken beschädigt haben muss. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.